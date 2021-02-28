Кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит крупнейшее обновление

Компания Coffee Stain Publishing и студия Ghost Ship Games объявили о планах по обновлению кооперативной игры Deep Rock Galactic в 2021 году. В том числе они выпустят крупнейший апдейт за все три года существования проекта.

Первое обновление называется Bits N’ Pieces. Оно выйдет в апреле и посвящено официальной поддержке модификаций (только в Steam). Однако интеграции со Steam Workshop пока не будет. Обновление также будет содержать корректировку баланса оружия и возможность изменения раскладки управления на контроллере.

Второе обновление студия Ghost Ship Games называет «самым большим апдейтом в истории игры». Оно будет содержать новый тип миссий, свежее оружие, косметические элементы и многое другое. Также обновление коснётся пользовательского интерфейса. Разработчик планирует выпустить апдейт в период с июля по сентябрь.

Deep Rock Galactic — это научно-фантастический кооперативный шутер про космических гномов-рудокопов, которые копают процедурно генерируемые пещеры ради добычи сокровищ и сражаются с инопланетными чудовищами. Игра вышла на ПК и Xbox One.



