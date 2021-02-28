Новый трейлер Valorant знакомит со способностями следующего агента — Астры

Шутер Valorant в следующем акте второго эпизода пополнится новым агентом — её зовут Астра (Astra). Riot Games выпустила свежий трейлер, в котором показала способности персонажа, умеющего управлять пространством и временем.

В основном игровой процесс вращается вокруг размещения звёзд на карте. Звёзды — небольшие метательные снаряды, которые можно устанавливать с помощью умения «Пространственный разлом» (X), чтобы затем активировать их с помощью иных способностей. Перед размещением звезды в любом месте карты героиня должна перейти в астральную форму.

Заранее размещённую звезду можно активировать. Например, способностью «Взрыв сверхновой» (Q) — она производит взрыв в небольшой области, оставляя при этом соперников растерянными на короткое время (благодаря чему их можно легко устранить).

Это космический танец ?

Почувствуйте звездный ритм с новым плейлистом: https://t.co/tQeck2slnR? pic.twitter.com/YpaG7vHjql — VALORANT // РоSSия и СНГ (@valorantru) February 26, 2021

В свою очередь умение «Гравитационный колодец» (C) подтягивает врагов и взрывает звезду, нанося урон и делая соперников более уязвимыми. Наконец, способность «Рассеивание» (F) приводит к превращению звёзды в ложную туманность — нечто вроде дистанционно активируемой дымовой гранаты.

Наконец, абсолютная способность Астры, «Космическое разделение», позволяет агенту в астральной форме возводить массивную стену в любом месте карты, разделяя всё пространство между двумя точками барьером. Игроки могут проходить сквозь эту стену, но пули — нет, а звуки с противоположной стороны сильно приглушаются.

Астра появится в игре 2 марта с началом второго акта второго эпизода Valorant. Одновременно представлен свежий боевой пропуск — бесплатная версия включает различную простую косметику, а платная открывает топорик и облики для агентов.

Valorant доступна на ПК.



