Авторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен Stonefly

Авторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен Stonefly

Компания MWM Interactive и студия Flight School (Creature in the Well) анонсировали приключенческий экшен Stonefly для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X и S и PlayStation 5.

По сюжету Stonefly наивная изобретательница Анника Стоунфлай должна вернуть потерянную семейную реликвию с помощью ума и стратегии. Ей предстоит отправиться в мир, где флора и фауна смертельно опасны, и сражаться с голодными насекомыми. Но не лишь этим игра будет богата: героиню также ждут встречи с запоминающимися персонажами и история о самопознании, семье и наследии.

С точки зрения игрового процесса вас ожидает «расслабляющий» приключенческий экшен со сражениями, созданием улучшающих предметов для своего меха из частей различных насекомых и преодолением препятствий в «захватывающей дух природе».

Stonefly выйдет этим летом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStationНа ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStation
Количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млнКоличество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млн
Видео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty GearВидео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty Gear
Ужасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark MoonlightУжасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark Moonlight
Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёдСлухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд
Блок рекламы


Похожие новости
Исключительный случай: авторы The Sinking City просят не покупать игру в SteamИсключительный случай: авторы The Sinking City просят не покупать игру в Steam
Сетевые вышибалы: EA анонсировала онлайн-экшен Knockout CityСетевые вышибалы: EA анонсировала онлайн-экшен Knockout City
Авторы The Division 2 исправили проблему с объёмным светом и туманом на PS5Авторы The Division 2 исправили проблему с объёмным светом и туманом на PS5
Glitchpunk — экшен в духе GTA II, но со злым андроидом в главной ролиGlitchpunk — экшен в духе GTA II, но со злым андроидом в главной роли
Свобода выбора квестов, концовки и актёры озвучения: авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы фанатовСвобода выбора квестов, концовки и актёры озвучения: авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы фанатов
Следующая игра от создателей The Banner Saga станет «стремительным экшеном»Следующая игра от создателей The Banner Saga станет «стремительным экшеном»
Авторы DiRT 5 улучшили производительность игры на PS4 и Xbox One, а на Xbox Series X устранили графический багАвторы DiRT 5 улучшили производительность игры на PS4 и Xbox One, а на Xbox Series X устранили графический баг
Авторы 11-11: Memories Retold представили Road 96 — дорожное приключение с процедурной генерациейАвторы 11-11: Memories Retold представили Road 96 — дорожное приключение с процедурной генерацией
Evil West — новый «мясной» экшен о проблемах на Диком Западе от создателей Shadow WarriorEvil West — новый «мясной» экшен о проблемах на Диком Западе от создателей Shadow Warrior
Humble Bundle раздаёт Steam-версию ролевого стелс-экшена Seven: Enhanced EditionHumble Bundle раздаёт Steam-версию ролевого стелс-экшена Seven: Enhanced Edition
Последние новости
Подгружаем последние новости