Авторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен Stonefly

Компания MWM Interactive и студия Flight School (Creature in the Well) анонсировали приключенческий экшен Stonefly для ПК , PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X и S и PlayStation 5.



