Авторы Creature in the Well анонсировали стильный экшен Stonefly

Компания MWM Interactive и студия Flight School (Creature in the Well) анонсировали приключенческий экшен Stonefly для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X и S и PlayStation 5.

По сюжету Stonefly наивная изобретательница Анника Стоунфлай должна вернуть потерянную семейную реликвию с помощью ума и стратегии. Ей предстоит отправиться в мир, где флора и фауна смертельно опасны, и сражаться с голодными насекомыми. Но не лишь этим игра будет богата: героиню также ждут встречи с запоминающимися персонажами и история о самопознании, семье и наследии.

С точки зрения игрового процесса вас ожидает «расслабляющий» приключенческий экшен со сражениями, созданием улучшающих предметов для своего меха из частей различных насекомых и преодолением препятствий в «захватывающей дух природе».

Stonefly выйдет этим летом.



