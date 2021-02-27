Исключительный случай: авторы The Sinking City просят не покупать игру в Steam

Студия-разработчик детективного триллера The Sinking City заявила, что версия игры, которая сейчас распространяется в Steam, была сделана не Frogwares. В связи с этим команда просит не покупать проект. «Frogwares не создала ту версию The Sinking City, которая сейчас продаётся в Steam. Мы не рекомендуем покупать эту версию. Скоро мы расскажем об этом подробнее», — написала студия в Twitter .

Как сообщают пользователи Steam, текущая версия игры не поддерживает достижений, облачных сохранений и дополнений. На момент написания статьи студия не публиковала никаких дополнительных заявлений.

Напомним, что ранее The Sinking City была снята с продажи студией Frogwares в ходе судебного спора между разработчиком и издателем (Nacon) в августе 2020 года. По словам студии, Nacon (ранее Big Ben Interactive) нарушил несколько пунктов лицензионного соглашения и должен Frogwares около €1 млн.

Игра вернулась на цифровые площадки в прошлом месяце после решения Апелляционного суда Парижа: Frogwares незаконно расторгла свой контракт с издателем.

В заявлении на прошлой неделе по случаю выпуска The Sinking City на PlayStation 5, команда Frogwares уточнила, что самостоятельно издаёт игру на PS5. На PlayStation 4 у проекта другой издатель и идентификатор, а поэтому обновление игры до версии для PS5 на текущий момент невозможно.

В настоящее время The Sinking City можно купить в PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop и на различных площадках для ПК-игр, включая Steam.



