Ужасающие методы психотерапии: представлен хоррор Dark Moonlight

Издательство Black Rose Projects и студия Silent Beat анонсировали хоррор Dark Moonlight, который выйдет эксклюзивно на ПК. Дата поступления игры в продажу не была названа.

Действие Dark Moonlight разворачивается в недалёком будущем. Главным героем является Дэйв Келлерман, страдающий различными страхами и фобиями. Чтобы излечиться, протагонист решил пройти экспериментальную психиатрическую терапию, которая на первый взгляд выглядит многообещающей.

Жизнь Дэйва была невыносимой, а врачи обещали, что терапия полностью безопасна и была не раз проверена на других пациентах. Но что-то пошло не так — герой проснулся в другом мире, где должен бороться за выживание.

Отмечается, что игра вдохновлена рядом современных научно-фантастических серий. Ваш инвентарь в Dark Moonlight будет ограничен, а за время прохождения придётся решить уйму головоломок, чтобы найти новое снаряжение и стать сильнее противников.



