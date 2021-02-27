Видео: прогулка по ночному развлекательному центру в первом геймплейном трейлере Five Nights at Freddy\'s: Security Breach

Видео: прогулка по ночному развлекательному центру в первом геймплейном трейлере Five Nights at Freddy's: Security Breach

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия Steel Wool представили на прошедшем шоу State of Play первый ролик игрового процесса предстоящего хоррора Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

По сюжету владельцы маленькой сети пиццерий Freddy Fazbear’s Pizza разбогатели и открыли огромный развлекательный центр Mega Pizza Plex — там и развернётся действие Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Как рассказали разработчики, торговый центр и правда очень большой. То, что вы видите в ролике, лишь вершина айсберга.

В Five Nights at Freddy’s: Security Breach вам предстоит покинуть комнату охраны и прогуляться по тёмным коридорам торгового центра, залам игровых автоматов и парку аттракционов Фредди Фазбера.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5 в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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