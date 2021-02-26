Февральская Pokemon Presents: анонсы Pokemon Legends: Arceus и ремейка Diamond и Pearl

Издательство Nintendo и The Pokemon Company в рамках презентации Pokemon Presents анонсировали две новые игры для Nintendo Switch, а также показали свежий трейлер New Pokemon Snap.

Первый из представленных проектов — ремейк Pokemon Diamond и Pearl для Nintendo DS. Обновлённая версия получила название Pokemon Brilliant Diamond и Pokemon Shining Pearl и выйдет ближе к концу текущего года.

Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl разрабатываются студией ILCA под руководством режиссёра оригинальной игры — Дзюнити Масуда (Junichi Masuda) из Game Freak.

Второй анонс — Pokemon Legends: Arceus от Game Freak. По словам операционного директора The Pokemon Company Такато Уцуномии (Takato Utsunomiya), игра выведет серию на новый уровень. Премьера намечена на начало 2022 года.

События Pokemon Legends: Arceus разворачиваются в одной области с Diamond и Pearl — Синно, — но в гораздо более отдалённой исторической эпохе. Игрокам предстоит ловить диких покемонов и собирать первый в регионе покедекс.

Что касается трейлера New Pokemon Snap, то трёхминутный ролик демонстрирует особенности игрового мира и рассказывает о доступных в проекте возможностях. Выход состоится 30 апреля текущего года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Стоит отметить, что сегодняшний выпуск Pokemon Presents приурочен к скорому 25-летнему юбилею франшизы. Первая часть серии — Pokemon Red и Blue — поступила в продажу 27 февраля 1996 года для Nintendo Game Boy.



