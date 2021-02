На ПК ближайшей весной выйдет Days Gone, а за ней — другие эксклюзивы PlayStation

В одном из финансовых отчётов за 2020 год Sony заявила, что собирается перенести на ПК больше эксклюзивов PlayStation. И теперь можно с уверенностью сказать: намерения японской компании не изменились. Портал GQ сумел пообщаться c генеральным директором Sony Interactive Entertainment Джимом Райаном (Jim Ryan) и выяснил, что ближайшей весной на ПК выйдет зомби-экшен Days Gone. А потом по его стопам последуют и другие эксклюзивы PlayStation.

Заявление руководителя гласит: «Сейчас мы находимся в первой половине 2021 года, когда наши студии разработчиков и их игры находятся в лучшей форме, чем когда-либо. В частности, во второй половине жизненного цикла PS4 наши команды создали несколько замечательных игр. [Сейчас] есть возможность представить эти отличные проекты более широкой аудитории и осознать экономику разработки игр, которая не всегда получается простой. Стоимость создания проектов повышается с каждым циклом, так как калибр франшиз растёт. Кроме того, стало проще сделать их доступными для пользователей, не владеющих консолями. Так что для нас это довольно логичное решение».

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn

