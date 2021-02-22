Видео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty Gear

Видео: подробности третьего сезонного абонемента файтинга Samurai Shodown и тизер персонажа из Guilty Gear

SNK Corporation ещё в январе представила третий сезонный абонемент Samurai Shodown и сообщила о его выходе 16 марта. Теперь же компания поделилась подробностями и представила трейлер первого из четырёх дополнительных персонажей — Чам-Чам.

Речь идёт о младшей сестре могущественного воина из деревни в Зелёном Аду — пышном лесу, расположенном в Южной Америке. Вместе со своим приятелем, обезьянкой Паку Паку, Чам-Чам периодически покидает уютную деревню, чтобы исследовать окрестности, и то и дело попадает в опасные ситуации. Впрочем, в этот раз она отправляется на поиски своего старшего брата. Безрассудность и смелость героини делают её непредсказуемой в бою.

Любопытно, что в третий сезонный абонемент игры в качестве последнего четвёртого персонажа войдёт боец из вселенной Guilty Gear. Сейчас к запуску 9 апреля готовится Guilty Gear: Strive — 3D-файтинг, который сохранит аниме-стилистику серии. Более подробной информацией о грядущем сотрудничестве SNK обещает поделиться позже.

Помимо нового персонажа, 16 марта наряду с третьим сезонным абонементом Samurai Shodown получит и бесплатное обновление, которое внесёт изменения в баланс и добавит механику Guard Crash.

Samurai Shodown вышла в 2019 году на PlayStation 4 и Xbox One, впоследствии посетила игровые автоматы, Nintendo Switch и ПК, а 16 марта будет запущена для Xbox Series X и S в виде специальной версии. Действие файтинга разворачивается в Японии образца XVIII века, за три года до событий оригинальной части. Список бойцов состоит как из старых, так и новых персонажей — например, Гонсан Ли из мобильной игры Honor of Kings.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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