Количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млн

Количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млн

Издательство Square Enix и студия-разработчик Applibot в официальном микроблоге NieR Re[in]carnation поделились информацией об очередных успехах своего условно-бесплатного мобильного приключения.

Напомним, на прошедших выходных стало известно, что NieR Re[in]carnation умудрилась не только попасть в рейтинг самых прибыльных игр японского сегмента App Store, но и возглавить его.

Как выяснилось, достигнутый NieR Re[in]carnation результат стал возможен благодаря более чем 3 млн уникальных загрузок. Данный показатель покорился игре всего за три дня с момента премьеры.

По случаю достижения NieR Re[in]carnation указанной величины разработчики решили подарить всем пользователям по 1 тыс. внутриигровых самоцветов. Раздача продлится до 28 февраля.

Количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation за три дня превысило 3 млн

Японская версия NieR Re[in]carnation дебютировала 18 февраля текущего года на устройствах под управлением iOS и Android. Запуск проекта отметился событием с участием персонажей из NieR: Automata.

Что касается западного релиза NieR Re[in]carnation, то он тоже в планах. В начале февраля разработчики были заняты переводом игры на английский язык (включая дубляж) и устранением багов.

Помимо NieR Re[in]carnation, в разработке также находится NieR Replicant ver.1.22474487139… — осовремененная NieR Replicant для PC (Steam), PS4 и Xbox One. Премьера обновлённой версии ожидается 23 апреля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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