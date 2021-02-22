Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд

Слухи: в марте Microsoft расскажет о дальнейшей судьбе Bethesda Softworks на годы вперёд

В связи с тем, что приобретение компании ZeniMax Media корпорацией Microsoft ещё не было официально завершено, ни одна из сторон не рассказала подробно о том, как будет выглядеть их общее будущее. Однако в марте это изменится. Если верить журналисту VentureBeat Джеффу Граббу (Jeff Grubb), нас ждёт онлайн-мероприятие, на котором поведают о планах компаний.

В недавнем подкасте Грабб сказал, что после закрытия сделки Microsoft проведёт мероприятие — вероятно, в середине марта, — во время которого корпорация и ZeniMax Media (в том числе Bethesda Softworks) поделятся подробностями о своих планах на будущее и расскажут, как будет выглядеть компания в грядущие месяцы и годы. Также журналист уточнил, что это может быть не трансляция в стиле Nintendo Direct, но поклонникам в любом случае стоит ожидать много новой информации.

Ранее глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что эксклюзивность тех или иных игр Bethesda Softworks будет определяться в каждом конкретном случае. А финансовый директор Xbox Тим Стюарт (Tim Stuart) сказал, что Microsoft не собирается забирать у PlayStation и Nintendo игры. Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) также предположил, что Starfield и The Elder Scrolls VI не будут эксклюзивами Xbox.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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