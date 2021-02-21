В Mount & Blade II: Bannerlord появятся режим дуэлей и обновлённая механика полевых сражений

Студия TaleWorlds Entertainment опубликовала ролик, в котором рассказала о многопользовательском режиме и обновлённой механике полевых сражений в ролевом экшене Mount & Blade II: Bannerlord. К сожалению, о примерной дате релиза полной версии проекта разработчик ничего не объявил.

Многопользовательский режим уже находится в заключительной стадии внутреннего тестирования, и со следующим крупным обновлением может войти в бета-версию игры.

В его рамках есть режим дуэли, где вы сражаетесь с другими игроками. После присоединения к дуэльному серверу вы сможете свободно выбрать любой класс перед тем, как появиться в нейтральной зоне. Оттуда можно начать дуэль, переключить свой класс или бродить по карте и наблюдать за происходящими боями.

Карта состоит из набора арен для дуэлей между всеми типами классов и предоставляет вам выделенное пространство для сражений без каких-либо прерывающих и отвлекающих факторов. Поединок проходит в несколько раундов, и победителем объявляется тот, кто первым взял 3 раунда. Когда дуэль завершается успешно, победитель забирает себе долю очков соперника. Это отражается на табло, где вы можете увидеть, кто лучший.

Также TaleWorlds Entertainment трудится над существенным изменением механики сражений. Она ещё находится на стадии разработки и может быть изменена. Эта система отвечает за выбор сцен для полевых сражений в зависимости от расположения участников на карте мира.

В настоящее время, когда начинается битва, игра проверяет тип местности на карте мира и случайным образом выбирает локацию из подключённого пула карт. В новой системе карта мира была разделена на регионы, каждый из которых связан со своей областью. Механика также учитывает расположение и направление сторон в регионе и использует это, чтобы определить, где каждая из сторон появится в битве.

Как объяснил разработчик, это обновление призвано предоставить более захватывающий и стратегический опыт, который позволит учитывать местность при планировании сражений.

Кроме этого, TaleWorlds Entertainment объявила о поддержке технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая масштабирует изображение с помощью ИИ и позволяет улучшить картинку на видеокартах серии GeForce RTX без существенной потери производительности. Она уже доступна в патче 1.5.7.

Mount & Blade II: Bannerlord в настоящее время вышла только на ПК в раннем доступе. Консольные версии планируется выпустить в будущем.



