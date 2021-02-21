Тизер: следующим персонажем Tekken 7 станет вымышленный премьер-министр Польши

Bandai Namco сообщила, что её файтинг Tekken 7 вскоре получит DLC с новым бойцом — премьер-министром Польши во вселенной Tekken. Этот женский персонаж засветился во время Второго ежегодного Круглого стола издателей файтингов в Японии. Впрочем, пока о ней мало что известно, помимо короткого тизера.

В ролике показано реальное видео из современной Польши , а затем вставка с игровой графикой: женщина в деловом костюме выходит из машины и слышит по телефону сообщение о какой-то угрозе. Затем сама героиня говорит на польском, что должна выиграть битву ради народа своей страны. Этот новый персонаж будет выпущен в рамках DLC 18 в начале весны 2021 года.

Режиссёр Tekken 7 Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) пояснил, что разработчики пришли к такой идее, поскольку в Польше за всю её историю было несколько женщин, занимавших пост премьер-министра. Поэтому они решили добавить ещё одну во вселенной Tekken. И хотя этот факт повысит престиж Польши , разумеется, боец не имеет никакого отношения к каким-либо реальным премьер-министрам.

Любопытно, что, по словам Харады, для создания персонажа он даже сотрудничал с посольством Польши в Японии и посетил эту страну в 2020 году. Впрочем, из-за карантинных ограничений запланированные турниры и мероприятия были отменены, так что он просто осмотрел достопримечательности. Разработчик добавил в шутку: «Я потратил деньги Bandai Namco и не заплатил ни копейки из своего кармана за этот тур». Он также упомянул, что сотрудничает и с посольствами других стран.

Во время трансляции Кацухиро Харада сообщил, что дополнительные подробности и полноценный анонс нового польского персонажа будут позже. Tekken 7 доступна на PS4, Xbox One и ПК (в Steam).



