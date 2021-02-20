Конференция GDC 2021 в этом году пройдёт в цифровом формате

Организаторы Game Developers Conference объявили о том, что в этом году мероприятие пройдёт в онлайн-режиме. Также они рассказали, что конференция будет разделена на три блока.

Источник: Windows Central

Первый блок — это GDC Masterclass, который состоится 4 и 5 марта. Он будет посвящён серии семинаров для разработчиков от «одних из самых проницательных умов в индустрии». Затем, с 15 по 19 марта, пройдёт презентация GDC Showcase, которая будет бесплатна для всех. Наконец, GDC 2021 состоится в «традиционном» виде в качестве недельного мероприятия с 19 по 23 июня. В это же время пройдут «Фестиваль независимых игр» и церемония награждения Game Developers Choice Awards.

В прошлом году GDC 2020 была отложена из-за того, что несколько компаний отказалась от участия в конференции из-за начала пандемии COVID-19. Позже она прошла в цифровом виде.

GDC 2021 будет не единственным цифровым мероприятием. Также этим летом планируется проведение E3 2021, хотя в настоящее время не уточняется, какие игровые издатели будут участвовать в E3 вместо того, чтобы проводить свои собственные трансляции. Summer Game Fest, возглавляемый создателем Game Awards и ведущим Джеффом Кейли (Geoff Keighley), также возвращается в этом году, однако примет более компактную форму — пройдёт в течение одного месяца, а не развернётся на несколько.



