Многообещающее начало: эксперты Digital Foundry протестировали работу FPS Boost на Xbox Series X и S

Многообещающее начало: эксперты Digital Foundry протестировали работу FPS Boost на Xbox Series X и S

Специалисты Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman) и Ричард Ледбеттер (Richard Leadbetter) в новом YouTube-видео и на сайте издания проанализировали работу игр с Xbox One, получивших поддержку FPS Boost.

Напомним, FPS Boost представляет собой технологию, призванную повысить производительность проектов, работающих на Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости, без вмешательства непосредственно в код.

Другими словами, оптимизация происходит на уровне системы: игра до сих пор «думает», что работает при 30 кадрах/с, но пользователь видит двукратное, четырёхкратное улучшение производительности.

На старте поддержка FPS Boost будет всего в пяти выбранных Microsoft играх: New Super Lucky’s Tale, Far Cry 4, Sniper Elite 4, UFC 4 и Watch Dogs 2. Эксперты Digital Foundry уже успели их опробовать и готовы поделиться впечатлениями.

New Super Lucky’s Tale — единственная из игр пятёрки — получила поддержку 120 кадров/с. При таком значении платформер и работает: в 1080p на Xbox Series S и в 4K на Xbox Series X. Никаких визуальных улучшений замечено не было.

Far Cry 4 в своё время не получила поддержку Xbox One X, поэтому на новых консолях Xbox функционирует при том же разрешении, что и на приставке предыдущего поколения — 1440?1080. Зато производительность не подкачала — стабильные 60 кадров/с.

Sniper Elite 4 на Xbox One выдавала не больше 30 кадров/с с проседаниями и разрывами экрана. На устройствах текущего поколения снайперский экшен таких проблем не испытывает — стабильные 60 кадров/с на Xbox Series X и редкие замедления до 50 кадров/с на Xbox Series S.

Многообещающее начало: эксперты Digital Foundry протестировали работу FPS Boost на Xbox Series X и S

Проседания кадровой частоты на Xbox Series S случаются в особо «тяжёлые», загруженные моменты

Watch Dogs 2 тоже не успели оптимизировать для Xbox One X, поэтому даже с FPS Boost на новых консолях Microsoft максимальное разрешение в игре — 900p, но при абсолютно стабильных 60 кадрах/с.

UFC 4, в отличие от остальных проектов подборки, на Xbox Series X предлагает два режима работы: 1080p при 60 кадрах/с и 1800p при 30 кадрах/с (при этом же значении проигрываются и заставочные ролики). На Xbox Series S — 900p и 60 кадров/с.

В Digital Foundry назвали выбор перечисленных игр странным — специалистам хотелось бы посмотреть на более впечатляющие проекты. Тем не менее Линнеман и Ледбеттер уверены в потенциале FPS Boost и ждут дальнейшего раскрытия технологии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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