Tales from the Borderlands действительно появится на Switch, но лишь в следующем месяце

Перевыпущенная версия Tales from the Borderlands уже доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Издания для PS5, Xbox Series X и S в конце 2020 года получили возрастной рейтинг PEGI, но до сих пор не подтверждены.

Эпизоды Tales from the Borderlands выходили в период с ноября 2014 года по октябрь 2015-го. В мае 2019-го игра пропала из ассортимента цифровых магазинов, но буквально на днях — 17 февраля 2021-го — вернулась в продажу.

Напомним, события Tales from the Borderlands разворачиваются в промежутке между Borderlands 2 и Borderlands 3. Приключение также считается частью основного канона франшизы.

Как стало известно, Tales from the Borderlands поступит в продажу для Nintendo Switch до конца следующего месяца — 24 марта. Страница игры уже появилась в Nintendo eShop, но предзаказ пока недоступен.

Издательство 2K и студия-разработчик Telltale Games в рамках прошедшего на днях эпизода информационной передачи Nintendo Direct подтвердили планы по выпуску Tales from the Borderlands на Nintendo Switch.