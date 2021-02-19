Tales from the Borderlands действительно появится на Switch, но лишь в следующем месяце

Tales from the Borderlands действительно появится на Switch, но лишь в следующем месяце

Издательство 2K и студия-разработчик Telltale Games в рамках прошедшего на днях эпизода информационной передачи Nintendo Direct подтвердили планы по выпуску Tales from the Borderlands на Nintendo Switch.

То, что 2K и Telltale Games готовят своё сериальное приключение во вселенной Borderlands к релизу на гибридной консоли Nintendo, в середине февраля рассекретил тайваньский рейтинговый комитет.

Как стало известно, Tales from the Borderlands поступит в продажу для Nintendo Switch до конца следующего месяца — 24 марта. Страница игры уже появилась в Nintendo eShop, но предзаказ пока недоступен.

Напомним, события Tales from the Borderlands разворачиваются в промежутке между Borderlands 2 и Borderlands 3. Приключение также считается частью основного канона франшизы.

За пять эпизодов игрокам в роли сотрудника «Гипериона» Риза и хитрой мошенницы Фионы предстоит встретить знакомых по Borderlands персонажей, принять немало решений, а также взглянуть на Пандору и Гелиос с другой стороны.

Tales from the Borderlands действительно появится на Switch, но лишь в следующем месяце

Эпизоды Tales from the Borderlands выходили в период с ноября 2014 года по октябрь 2015-го. В мае 2019-го игра пропала из ассортимента цифровых магазинов, но буквально на днях — 17 февраля 2021-го — вернулась в продажу.

Перевыпущенная версия Tales from the Borderlands уже доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4 и Xbox One. Издания для PS5, Xbox Series X и S в конце 2020 года получили возрастной рейтинг PEGI, но до сих пор не подтверждены.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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