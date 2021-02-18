Слухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летом

Слухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летом

Компания Konami передала разработку Silent Hill «известному японскому разработчику», о чём будет объявлено этим летом. Об этом рассказало издание Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на свои источники.

В недавнем интервью генеральный директор Bloober Team Пётр Бабиено (Piotr Babieno) упомянул, что команда более года работает над хоррором по существующей франшизе с «очень известным издателем». Это привело к предположению, что польская студия создаёт Silent Hill. Однако, если и слух, и инсайдерская информация VGC верны, это означает, что в настоящее время Konami разрабатывает две игры во франшизе одновременно.

Слухи: новую Silent Hill разрабатывает известная японская студия, а анонс состоится летом

Кроме того, два человека, осведомлённые о планах Konami, рассказали VGC, что компания ранее обращалась к Supermassive Entertainment (The Dark Pictures: Man of Medan, Until Dawn) с просьбой о перезагрузке Silent Hill, но в итоге контракт подписан не был.

Наконец, возможно, что японская Silent Hill и игра, о которой говорил композитор серии ужастиков Акира Ямаока (Akira Yamaoka), это один и тот же проект.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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