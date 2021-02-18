В Epic Games Store началась раздача RAGE 2 и Absolute Drift, на очереди – Sunless Sea

В Epic Games Store началась очередная раздача игр. Любой желающий может зайти в магазин и добавить в личную библиотеку RAGE 2 и Absolute Drift. Акция закончится 25 февраля. Затем бесплатным станет приключение с ролевыми элементами Sunless Sea.

RAGE 2 — шутер в открытом мире, разработанный компаниями id Software и Avalanche Studios при поддержке издательства Bethesda Softworks. В проекте рассказывается история Уокера, последнего рейнджера Пустошей, который едва не погиб по вине правительства. Теперь герой должен стать на путь борьбы, чтобы защитить свободу и добиться справедливости. При прохождении RAGE 2 пользователи будут исследовать открытый мир, сражаться, выполнять разнообразные задания, собирать экипировку и так далее. В Steam игра получила 11 335 отзывов, 61 % из которых положительные.

Absolute Drift — это аркадная гонка от студии Funselektor Labs. Весь игровой процесс построен вокруг дрифта. Пользователи должны проходить разнообразные трассы и выполнять соответствующие трюки. В Steam игра получила 1711 отзывов, 90 % из которых положительные.



