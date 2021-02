Битва за Хайрул продолжится: Nintendo представила сезонный пропуск для Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nintendo решила порадовать тех, кому понравилось приключение Hyrule Warriors: Age of Calamity. Игроки смогут продолжить сражаться с Бедствием Ганоном, приобретя сезонный пропуск Expansion Pass. Он предоставит доступ к двум дополнительным бонусным предметам и двум волнам нового контента, который будет выходить на протяжении 2021 года.

Тем, кто приобретёт Expansion Pass, 28 мая будет предоставлен бонус в виде нового оружия и костюма для Линка. Также обещаны две волны дополнений. Первая ожидается в июне — она принесёт новых персонажей, виды оружия, испытания в Royal Ancient Lab и более серьёзных врагов. Вторая волна намечена на ноябрь — она предложит истории для персонажей, уровни, дополнительных бойцов и свежие боевые способности для героев. Этому посвящён тематический трейлер сезонного пропуска.

Напомним: действие Hyrule Warriors: Age of Calamity происходит за век до событий The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Древнее зло готово поглотить всё на своём пути, и судьба Хайрула висит на волоске. Чтобы предотвратить катастрофу, игрокам предлагается командовать союзниками на поле боя и сражаться с Бедствием Ганоном и устрашающими врагами в ожесточённой борьбе за выживание. В боях можно применять как легендарное оружие, так и магические руны.

Стоит отметить, что в Nintendo eShop доступна бесплатная демоверсия Hyrule Warriors: Age of Calamity, которая включает первую главу. Пройти её можно в одиночку или вместе с другом (в локальном режиме) в роли Линка, Зельды или Импы. Все сохранения впоследствии можно перенести в полную игру.