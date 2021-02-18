Сетевые вышибалы: EA анонсировала онлайн-экшен Knockout City

Компания Electronic Arts и Velan Studios анонсировали соревновательную многопользовательскую игру Knockout City. Она выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 21 мая с поддержкой межплатформенных функций.

Knockout City — это, по сути, командные вышибалы. Вам предстоит создать собственного персонажа и собрать товарищей, чтобы начать соревноваться. В матчах нужно выбивать соперников с помощью бросков и командных манёвров, а также уклоняться от мячей или перехватывать их. Даже если у вас нет мяча, вы можете стать им сами — просто свернувшись и прыгнув в руки товарища.

В Knockout City присутствует несколько игровых режимов, а с каждым сезоном будут появляться новые карты, типы мячей, награды, события и испытания. На релизе будут доступны матчи формата «3 на 3», «4 на 4» и «каждый за себя».

Electronic Arts сообщает, что игра не будет бесплатной ($19,99), но на всех платформах издатель предложит бесплатный пробный период.



