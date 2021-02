Теперь и поиграть можно: моддеры исправили баг, на протяжении почти 8 лет приводивший к вылету The Last of Us

Небольшая группа моддеров во главе с illusion0001 смогла исправить досадный баг, гарантированно приводивший к вылету оригинальной The Last of Us для PS3 и её обновлённой версии для PS4.

С самого релиза The Last of Us, если NPC или напарник главного героя отрубал инфицированному противнику голову, а пользователь пытался метнуть в неё предмет (например, кирпич), игра мгновенно прекращала работу.

Моддер с единомышленниками предполагают, что ситуация случается из-за того, что система по какой-либо причине не генерирует никакие данные при соприкосновении брошенного объекта с отрубленной головой.

В результате относительно нехитрых манипуляций с регистром игры illusion0001 с коллективом удалось «вылечить» The Last of Us и её ремастер от преследовавшего их восемь лет вылета.

Неофициальный патч работает как на PS3 (и эмуляторе RPCS3), так и на PS4, однако для установки обновления желающим понадобится возможность загружать изменённые файлы на консоль.

Инструктировать заинтересованных в заплатке энтузиастов illusion0001 не станет: «В Интернете предостаточно ресурсов на эту тему, мы данный вопрос здесь освещать не будем».

Оригинальная The Last of Us вышла в июне 2013 года на PS3, а в июле 2014-го добралась до PS4 в виде ремастера. Рейтинг обеих версий на сайте агрегатора рецензий Metacritic — 95 из 100 %.