Бесплатное дополнение Strife and Ruin принесёт Мириам из Bloodstained в метроидванию Blasphemous

Team17 и разработчики Blasphemous из команды The Game Kitchen объединились с 505 Games и ArtPlay в создании кроссовера, благодаря которому главная героиня Мириам из метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night появится в Кустодии в поисках помощи от Кающегося. По этому случаю представлен трейлер.

Новая миссия станет частью бесплатного обновления Strife and Ruin, которое выйдет 18 февраля на ПК (в Steam и GOG), Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Чтобы помочь Мириам вернуться в свой мир, игроки должны пройти серию испытаний и собрать осколки для восстановления портала. Те, кому удастся избежать огненных шаров, шипов, секир и других опасностей, получат особую награду. Судя по трейлеру, Мириам при использовании умений будет атаковать соперников.

В DLC также будет представлен Boss Rush, который станет доступен после завершения основной сюжетной кампании. В этом усложнённом режиме предлагается бросить вызов цепочке боссов. За качество прохождения каждого такого забега самые успешные получат баллы и медали.

Также была добавлена область Demake Area, которая отдаёт дань уважения классическим 8-битным платформерам. Зона, спрятанная в аркадном автомате, предложит линейный игровой процесс, переосмысленные визуальные эффекты в стиле ретро и изменённую механику. Продолжая тему ретро, ??разработчики также добавили несколько новых режимов рендеринга, имитирующих старые телевизионные эффекты, которые можно применять во всех режимах игры.