Бесплатное дополнение Strife and Ruin принесёт Мириам из Bloodstained в метроидванию Blasphemous

Бесплатное дополнение Strife and Ruin принесёт Мириам из Bloodstained в метроидванию Blasphemous

Team17 и разработчики Blasphemous из команды The Game Kitchen объединились с 505 Games и ArtPlay в создании кроссовера, благодаря которому главная героиня Мириам из метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night появится в Кустодии в поисках помощи от Кающегося. По этому случаю представлен трейлер.

Новая миссия станет частью бесплатного обновления Strife and Ruin, которое выйдет 18 февраля на ПК (в Steam и GOG), Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Чтобы помочь Мириам вернуться в свой мир, игроки должны пройти серию испытаний и собрать осколки для восстановления портала. Те, кому удастся избежать огненных шаров, шипов, секир и других опасностей, получат особую награду. Судя по трейлеру, Мириам при использовании умений будет атаковать соперников.

В DLC также будет представлен Boss Rush, который станет доступен после завершения основной сюжетной кампании. В этом усложнённом режиме предлагается бросить вызов цепочке боссов. За качество прохождения каждого такого забега самые успешные получат баллы и медали.

Бесплатное дополнение Strife and Ruin принесёт Мириам из Bloodstained в метроидванию Blasphemous

Также была добавлена область Demake Area, которая отдаёт дань уважения классическим 8-битным платформерам. Зона, спрятанная в аркадном автомате, предложит линейный игровой процесс, переосмысленные визуальные эффекты в стиле ретро и изменённую механику. Продолжая тему ретро, ??разработчики также добавили несколько новых режимов рендеринга, имитирующих старые телевизионные эффекты, которые можно применять во всех режимах игры.

Бесплатное дополнение Strife and Ruin принесёт Мириам из Bloodstained в метроидванию Blasphemous


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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