Трейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома Кавдор

Трейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома Кавдор

Издательство Focus Home Interactive и студия Rogue Factor представили новый трейлер для своей мрачной тактики во вселенной Warhammer 40,000. Он посвящён запуску дополнения Cawdor Gang («Банда Кавдор»), которое уже доступно и принесло в игру закалённых в боях фанатиков из дома Кавдор.

Бойцы Кавдор привнесли нотку фанатичного безумства как в одиночный, так и в сетевой режимы Necromunda: Underhive Wars. Скованные догматами веры, облачённые в никогда не снимаемые маски, эти ребята способны отмахиваться от ударов, которые других бы уже убили, а также продолжают сражаться в полную силу, даже получив серьёзные увечья.

Игрок может точно так же развивать дом Кавдор, как и остальные фракции: нанимать новых сектантов, растить их и модифицировать в нужном направлении. Разнообразие огромно благодаря богатому выбору профессий, перков, навыков, доспехов, оружия, расходных материалов, цветовых схем и многого другого.

Трейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома Кавдор

Ранее для игры уже выходили большие обновления, а также дополнение Van Saar, которое принесло высокотехнологичных бойцов дома Ван Саар.

Necromunda: Underhive Wars доступна на ПК (в Steam), PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер нового DLC для Necromunda: Underhive Wars — в мрачной тактике появились фанатики из дома Кавдор


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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