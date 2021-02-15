Студия-разработчик Control подвела итоги 2020 года — самого успешного в своей истории

Студия-разработчик Control подвела итоги 2020 года — самого успешного в своей истории

Финская студия Remedy Entertainment на своём официальном сайте подвела финансовые итоги на удивление прибыльного 2020 года, за который не успела выпустить ни одной новой игры.

Минувший год прошёл для Remedy Entertainment под знаком поддержки Control: игра получила два сюжетных дополнения и вышла на новых для себя платформах (Steam, GOG, Switch) и сервисах (Luna, Xbox Game Pass).

По словам гендиректора Remedy Entertainment Теро Вирталы (Tero Virtala), Control продолжает успешно продаваться — ноябрь 2020 года стал для проекта лучшим с точки зрения цифровых продаж.

Control дебютировала на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One в августе 2019 года, а в феврале 2021-го добралась до PS5, Xbox Series X и S. За прошедшее с изначального релиза время игра успела разойтись по миру в количестве свыше 2 млн копий.

Студия-разработчик Control подвела итоги 2020 года — самого успешного в своей истории

Теро Виртала

Несмотря на отсутствие новых релизов, выручка Remedy Entertainment за отчётный период составила €41,1 млн (почти на 30 % больше, чем в 2019 году), а операционная прибыль достигла €13,2 млн (+32,2 %) — это лучшие показатели в истории студии.

В общей сложности на протяжении 2020 года Remedy Entertainment трудилась над 15 различными проектами. Среди них: две финансируемые Epic Games игры (около 100 человек), условно-бесплатная Vanguard и сюжетная кампания CrossfireX.

К 2025 году студия намерена выпустить «несколько успешных игр и как минимум один крупный хит», а также обзавестись «по меньшей мере тремя успешными и растущими игровыми брендами с долгосрочным потенциалом».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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