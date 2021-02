Разрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроков

Генеральный исполнительный директор Iron Gate Studio Ричард Свенссон (Richard Svensson) у себя в микроблоге предупредил игроков о свирепствующем в Valheim опасном и крайне неприятном баге.

Речь идёт об ошибке, из-за своих последствий прозванной «разрушитель миров». Наткнувшись на данный баг, пользователь рискует лишиться всего достигнутого прогресса в Valheim.

В отсутствие решения проблемы Свенссон настоятельно советует покупателям Valheim создать резервные копии своих миров и персонажей. Файлы сохранений находятся по адресу C:UsersUsernameAppDataLocalLowIronGateValheim.

Its en evil bug, that we have yet to be able to reproduce even once :(. It seems to occur more often if you exit the game by ALT+F4, so try to use menu->exit instead.

