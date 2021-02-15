Разрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроков

Разрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроков

Генеральный исполнительный директор Iron Gate Studio Ричард Свенссон (Richard Svensson) у себя в микроблоге предупредил игроков о свирепствующем в Valheim опасном и крайне неприятном баге.

Речь идёт об ошибке, из-за своих последствий прозванной «разрушитель миров». Наткнувшись на данный баг, пользователь рискует лишиться всего достигнутого прогресса в Valheim.

В отсутствие решения проблемы Свенссон настоятельно советует покупателям Valheim создать резервные копии своих миров и персонажей. Файлы сохранений находятся по адресу C:UsersUsernameAppDataLocalLowIronGateValheim.

Its en evil bug, that we have yet to be able to reproduce even once :(. It seems to occur more often if you exit the game by ALT+F4, so try to use menu->exit instead.

— Richard Svensson (@dvoidis) February 12, 2021

Разработчикам из Iron Gate Studio воспроизвести (и устранить) «разрушителя миров» пока не удалось, но в команде подозревают, что ситуация может быть спровоцирована закрытием игры с помощью комбинации Alt + F4.

«Это вредный баг, и нам пока что ни разу не удалось его воспроизвести. Похоже, вероятность встречи с ним повышается, если вы выходите из игры по Alt + F4, так что попробуйте использовать меню», — посоветовал Свенссон.

Разрушитель миров: в Valheim обнаружили баг, который обнуляет прогресс игроков

Напомним, события Valheim разворачиваются в «процедурно сгенерированном чистилище, вдохновлённом скандинавской мифологией и культурой викингов». От игрока требуется отвоевать царство у древних врагов Одина.

Ранний доступ Valheim в Steam стартовал 2 февраля текущего года. Несмотря на далёкое от финального состояние, скандинавский боевик оказался крайне популярен: за первую неделю продажи проекта превысили 1 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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