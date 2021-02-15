Обновление 1.1 хоррора The Medium решило проблемы с загрузкой ГП, улучшило трассировку и производительность

Обновление 1.1 хоррора The Medium решило проблемы с загрузкой ГП, улучшило трассировку и производительность

Студия Bloober Team выпустила обновление 1.1 для ужастика The Medium, которое предлагает улучшения производительности по всем направлениям, а также оптимизацию трассировки лучей и многое другое. Новая заплатка доступна в Steam и устраняет несколько обнаруженных ошибок, включая проблемы с загрузкой видеокарты, на которые жаловались игроки после обновления в прошлом месяце.

Приведём полные официальные примечания к обновлению 1.1:

  • оптимизирована производительность во всей игре;
  • устранены ошибки игрового процесса в различных локациях;
  • устранены известные причины вылета игры;
  • устранены ошибки в игре, о которых сообщало сообщество;
  • исправлены графические ошибки во всей игре;
  • улучшения в работе и настройках камеры;
  • исправлено освещение сцены в разных локациях;
  • исправлены сбои при загрузке сохранений;
  • улучшено взаимодействии с внутриигровыми событиями и персонажами во всей игре;
  • оптимизация трассировки лучей во всей игре;
  • исправления звуков.
Обновление 1.1 хоррора The Medium решило проблемы с загрузкой ГП, улучшило трассировку и производительность

Также несколько дней назад Bloober Team выпустила трейлер с подборкой хвалебных откликов прессы. Разработчики сообщили, что The Medium стала их самой обсуждаемой игрой. «Мы всегда считали игру чем-то уникальным, выдающимся, идущим против течения. Но отклики, которые мы получили, превзошли все наши ожидания. Мы счастливы и в то же время смущены», — написали они.

Впрочем, Денис Щенников в нашем обзоре оказался не столь благосклонен. Хотя он отдал дань смелости команды, складному сюжету, атмосферному миру и детализированному окружению, недостатки вынудили поставить оценку 7 из 10. По его мнению, потенциально интересная идея двух миров скорее мешает игре, чем дополняет её; игровой процесс быстро надоедает, а история внезапно обрывается.

The Medium доступна на ПК, Xbox Series X и S, в том числе подписчикам Xbox Game Pass.

Обновление 1.1 хоррора The Medium решило проблемы с загрузкой ГП, улучшило трассировку и производительность


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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