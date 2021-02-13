Против Sony подали коллективный иск из-за дрейфа стиков в геймпадах PS5

В США юридическая фирма Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith подала коллективный иск против Sony из-за дрейфа стиков в геймпадах DualSense. Об этом пишет Screen Rant со ссылкой на полученный протокол. Юристы утверждают, что производитель знал о дефекте контроллеров, но ничего не предпринял.

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Истцами выступили владелец PS5 Ларк Тёрнер и ряд других лиц. Точное число участников иска не уточняется. В документе утверждается, что дрейф стиков ставит под угрозу выполнение ключевых функций геймпада, заставляя персонажей двигаться без участия владельца приставки. В иске также описывается неудачный опыт ремонта Dual Sense: один из покупателей обратился в Sony для восстановления работоспособности геймпада, но специалисты не смогли это исправить.

Также утверждается, что Sony знала о проблеме с геймпадами, потому что об этом сообщали поклонники и участники испытаний. Кроме того, пострадавшим клиентам приходилось долго ждать ремонта геймпадов из-за проблем с обслуживанием.

Адвокаты также сослались на аналогичную проблему, с которой столкнулись владельцы Nintendo Switch в ряде стран. Это вынудило президента Nintendo Сюнтаро Фурукаву (Shuntaro Furukawa) принести извинения поклонникам консоли. Кроме этого, производитель прекратил брать деньги за ремонт геймпадов и начал возвращать средства тем, кто оплатил услугу. Несмотря на это, Европейская комиссия по защите прав потребителей (BEUC) призвала Еврокомиссию расследовать сложившуюся с контроллерами Nintendo Switch ситуацию.

Юристы намерены привлечь компанию к суду, чтобы добиться устранения дефекта в устройствах и выплаты компенсаций пострадавшим.

Дрифт стиков — не единственная проблема геймпадов Dual Sense. В конце декабря пользователи начали массово жаловаться на проблему с адаптивными курками. У некоторых они стали менее отзывчивыми, а у части и вовсе перестали работать.



