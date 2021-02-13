Дефицит подпортил стартовые продажи PlayStation 5, Xbox Series X и Series S

Как указывает аналитическая компания Ampere Analysis, дефицит микросхем привёл к тому, что объём стартовых продаж приставок нового поколения PlayStation 5 оказался не многим выше показателя PlayStation 4 за аналогичный период. В свою очередь для Microsoft ситуация оказались хуже — объёмы реализации приставок Xbox Series X и Series S даже не достигли уровня стартовых продаж Xbox One.

По данным аналитиков, с момента старта продаж в ноябре прошлого года Microsoft реализовала только 2,8 млн приставок Xbox Series X и Series S, что на 100 тыс. консолей меньше, чем было продано моделей Xbox One за аналогичный отчётный период. Объём продаж приставок PlayStation 5 в свою очередь к настоящему моменту чуть превысил объёмы реализации PlayStation 4, которая на старте продаж разошлась тиражом в 4,2 млн единиц. Немаловажно отметить, что PlayStation 4 удалось это сделать даже без своего родного рынка, поскольку в Японии приставка появилась только в первом квартале 2014 года, в то время как запуск PlayStation 5 состоялся почти одновременно во всём мире.

На прошлой неделе Sony отчиталась, что старт продаж PlayStation 5 оказался самым успешным в истории запусков её игровых консолей. Было реализовано 4,5 млн приставок. Однако, как указывает аналитическая фирма Ampere Analysis, цифры Sony обычно основываются на объёмах поставок игровых консолей в магазины, а не на прямых продажах конечным потребителям. По мнению аналитиков, производитель мог продать более 5 млн консолей, если бы не пандемия из-за которой нарушились цепочки поставок компонентов.

Согласно прогнозам Ampere Analysis, общий объём продаж игровых приставок PlayStation 5 к концу марта 2021 года может составить от 7,6 до 8 млн. единиц. Для сравнения, в рамках того же отчётного периода к концу марта 2014-го приставки PlayStation 4 разошлись тиражом в 7,5 млн единиц.

Более печально дела обстоят у Microsoft . Её новые приставки не смогли завоевать такой же уровень популярности, какой завоевали консоли PlayStation 5, даже несмотря на то, что компания избрала очень правильные и привлекательные для потребителя подходы к продажам. Microsoft помимо модели Xbox Series X предлагает ещё и самую доступную приставку нового поколения — Xbox Series S. Кроме того, охват рынка при запуске новых приставок был в три раза больше, чем был при запуске Xbox One в ноябре 2013 года, которая вышла в ограниченном числе стран. Но несмотря на это, общий объём продаж новых приставок оказался на 100 тысяч меньше, чем был у предыдущего поколения.

Основную выручку Microsoft собирается получать от продаж подписок на свой игровой сервис Game Pass, к которому компания привлекает новую аудиторию не только на приставках, но также на ПК и даже на мобильных устройствах. Однако, по мнению Ampere Analysis, отставание в размерах аудитории владельцев Xbox Series X и Series S компания Microsoft будет наблюдать как минимум до 2025 года.



