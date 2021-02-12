Опубликованы системные требования Biomutant — пойдёт на GTX 960 и i5-4690K

Опубликованы системные требования Biomutant — пойдёт на GTX 960 и i5-4690K

Студия Experiment 101 и издательство THQ Nordic раскрыли системные требования Biomutant — экшена в открытом мире с сильным акцентом на сражениях. Для запуска игры на максимальных настройках пользователям не понадобится флагманское железо.

В минимальных параметрах заявлены видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 и процессор Intel Core i5-4690K. А вот с рекомендуемыми системными требованиями сложилась более интересная ситуация. Как и в случае с The Medium, NVIDIA GeForce GTX 1060 уже будет недостаточно — в списке заявлена GeForce GTX 1660 Ti.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 7 64-бит, DX11;
  • процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-4690K (3,5 ГГц);
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт);
  • ОЗУ: 8 Гбайт;
  • накопитель: HDD, 25 Гбайт свободного места.
    Опубликованы системные требования Biomutant — пойдёт на GTX 960 и i5-4690K

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 7 64-бит, DX11;
  • процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-6700K (3,2 ГГц);
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti или AMD Radeon RX 590 (6 Гбайт);
  • ОЗУ: 16 Гбайт;
  • накопитель: HDD, 25 Гбайт свободного места.

Biomutant выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Недавно создатели игры рассказали, почему разработка затянулась.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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