Futuremark представила тест технологии сетчатых шейдеров 3DMark Mesh Shader

Графический API DirectX 12 Ultimate принёс ряд новых продвинутых технологий вроде DirectX Raytracing 1.1, Sampler Feedback или Variable Rate Shading (VRS). Также была представлена технология сетчатых шейдеров или Mesh Shaders. Теперь Futuremark представила тест для 3DMark для оценки преимуществ сетчатых шейдеров.

Функциональный тест 3DMark Mesh Shader показывает, как разработчики могут повысить частоту кадров, используя сетчатые шейдеры в своём графическом конвейере. Эта технология представляет собой новый подход к обработке геометрии, который облегчает графический конвейер и даёт разработчикам больше гибкости и контроля.

В трёхмерной графике сетка — это набор вершин, рёбер и граней, определяющих форму объекта. В современных графических конвейерах все геометрические данные в сетке должны обрабатываться последовательно, прежде чем можно будет предпринять какие-либо дальнейшие шаги. Это может стать серьёзным узким местом в производительности.

Сетчатые шейдеры заменяют старый подход и привносят в конвейер обработки геометрии мощность, гибкость и контроль вычислительной модели программирования. Шейдеры сетки могут обрабатывать небольшие участки сетки параллельно с гораздо большей степенью гибкости и контроля. Также технология значительно повышает эффективность отсечения невидимых частей сетки.

Функциональный тест 3DMark Mesh Shader показывает, как игровые движки могут повысить производительность, используя сетчатые шейдеры для эффективного отсечения геометрии, которая не видна в кадре. Тестовая сцена представляет собой зал, состоящий из многих рядов резных столбов с высокой детализацией. По мере того, как камера перемещается по сцене, колонны на переднем плане закрывают обзор тех, что находятся дальше.

Тест проводится в два прохода. На первом проходе используется традиционный подход к выбраковке геометрии, чтобы обеспечить базовую оценку производительности. На втором этапе используются уже сетчатые шейдеры для эффективного удаления скрытых частей модели. Результатом является средняя частота кадров для каждого прохода и разница между ними, выраженная в процентах.

Имеется и интерактивный режим, который помогает визуализировать преимущества использования сетчатых шейдеров. Пользователь может делать паузу, переходить к разным частям временной шкалы менять настройки в режиме реального времени. Тест 3DMark Mesh Shader уже доступен в качестве бесплатного обновления для 3DMark Advanced Edition. А до 15 февраля на 3DMark действует скидка 85 % при покупке в Steam. Для запуска теста потребуется Windows 10 версии 2004 или выше и видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 12 Ultimate.



