Ubisoft планирует выпускать больше условно-бесплатных игр, но и про ААА-проекты не забудет

В недавнем отчёте Ubisoft перед инвесторами финансовый директор Фредерик Дуге (Frederick Duguet) рассказал о планах компании на будущее. Компания продолжит выпускать по три или четыре ААА-игры в год. Однако издательство также хочет дополнить свою стратегию выпуском условно-бесплатных и других продуктов «премиального» уровня на разных платформах.

Как передаёт портал IGN, Фредерик Дуге заявил: «Долгое время мы говорили, что наша привычная стратегия должна включать три или четыре ААА-игры в год, и мы будем придерживаться этого плана в 2022 финансовом году. Но мы видим, что постепенно и непрерывно переходим от модели, сосредоточенной на ААА-играх, к модели, где у нас есть значимые ААА-релизы и обширный каталог разноплановых проектов, которые дополняются условно-бесплатными играми и прочим премиальным контентом».

По словам Фредерика Дуге, в новом финансовом году стратегия Ubisoft продолжит «эволюционировать» по описанной схеме. Правда, пока непонятно, о каком премиальном контенте говорил финансовый директор. Возможно, компания хочет выпускать платные среднебюджетные игры наряду с ААА-проектами (как Immortals Fenyx Rising).

Напомним: в обозримом будущем Ubisoft выпустит Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Prince of Persia: Sands of Time Remake, Riders Republic и Roller Champions.