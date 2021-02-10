Первые последствия взлома CDPR: в Сети появился исходный код «Гвинта»

Первые последствия взлома CDPR: в Сети появился исходный код «Гвинта»

Вчера, 9 февраля, CD Projekt RED рассказала, что её взломали. Хакеры получили доступ ко многим важным данным, включая исходный код игр. Польская студия подала заявление в правоохранительные органы и отказалась сотрудничать со злоумышленниками. И, судя по всему, они начали сливать украденные данные в Сеть. Первая утечка — исходный код карточной коллекционной игры «Гвинт».

Его опубликовал на форуме Raid Forums пользователь под псевдонимом poppy9. А параллельно человек под ником MADDG пытался продать те же данные за $500. На текущий момент ссылка на скачивание файлов с файлообменника MEGA не работает. Видимо, ресурс закрыл доступ к загрузке исходного кода «Гвинта». Возможно, к нему обратилась CDPR или же возникли какие-то проблемы с нарушением правил. Тем не менее, poppy9 сделал скриншот с демонстрацией папок и файлов, которые он опубликовал в Сети.

Первые последствия взлома CDPR: в Сети появился исходный код «Гвинта»

Скорее всего, в ближайшие недели таких утечек будет больше. Хакеры будут выкладывать данные на ресурсах, где их не станут блокировать, и тогда доступ к ним сможет получить любой желающий. Напомним: похожая ситуация приключилась с Ubisoft, у которой украли, а потом опубликовали в Сети 560 Гбайт исходного кода Watch Dogs: Legion.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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