Пошаговая карточная стратегия Fights in Tight Spaces доберётся до раннего доступа Steam к концу месяца

Издательство Mode 7 и студия-разработчик Ground Shatter анонсировали точную дату поступления своей пошаговой карточной стратегии Fights in Tight Spaces в ранний доступ на ПК.

Напомним, Fights in Tight Spaces дебютировала на консолях семейства Xbox (как прошлого, так и нынешнего поколений) ещё осенью 2020 года в рамках программы Xbox Game Preview.

Как стало известно, предрелизная версия Fights in Tight Spaces доберётся до PC (Steam, GOG, Epic Games Store) уже 24 февраля текущего года. Предзаказы пока недоступны, но разработчики призывают добавлять игру в свой список желаемого.

Вдобавок к этому Ground Shatter объявила о том, что выпустила патч для доступной в Steam с декабря 2020 года демоверсии Fights in Tight Spaces. Пролог включает вступительную миссию.

В обновлённой версии ознакомительного издания Fights in Tight Spaces переработали пользовательский интерфейс, добавили дополнительные музыкальные композиции и систему полноценных повторов.

Пользователям Fights in Tight Spaces достаётся роль одного из агентов разведслужбы «Группа 11», которая занимается противодействием преступным организациям, существующим за пределами цифрового мира.

В Fights in Tight Spaces обещают гибрид коллекционирования карт (их в игре более 150), пошаговой тактики и анимированных боевых сцен, случайные события и «расширяющийся набор способностей».



