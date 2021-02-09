В GTA Online появился свой Джонни Сильверхенд — с багами и фирменными фразами

В GTA Online появился свой Джонни Сильверхенд — с багами и фирменными фразами

Недавно сервер GTA Online RP получил обновление, благодаря чему популярность игры Rockstar Games сильно возросла на Twitch. Многие стримеры рванули туда, чтобы развлекаться и создавать контент. В их число вошёл Burn, который избрал для себя интересную роль. Он создал персонажа, очень похожего на Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077, и своим поведением отсылал к багам в киберпанковом ролевом экшене от CD Projekt RED.

Стример подошёл к отыгрышу роли со всей ответственностью. Burn наверняка провёл не один час в редакторе героев GTA Online, чтобы добиться сходства виртуального протагонста с Джонни Сильверхендом. Правда, соответствующую причёску подобрать так и не удалось, да и киберпанковой одежды в Grand Theft Auto Online нет. Зато стример записал разнообразные фирменные фразы персонажа Киану Ривза (Keanu Reeves) и использовал их в игре.

В GTA Online появился свой Джонни Сильверхенд — с багами и фирменными фразами

Кроме того, своим поведением Burn имитировал многочисленные баги, которыми отметилась Cyberpunk 2077. Он садился прямиком в воздухе рядом с машинами других пользователей, а также становился в Т-образную позицию. Судя по роликам стримеров (один, два), которые встречали аналог Джонни Сильверхенда в GTA Online, шутка Burn удалась. Его персонаж развеселил многих игроков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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