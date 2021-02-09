Утечка: E3 2021 задумали провести в цифровом формате с трансляциями и временными демоверсиями игр партнёров

Портал Video Games Chronicle со ссылкой на добытую документацию сообщил о планах Entertainment Software Association (ESA) на проведение выставки Electronic Entertainment Expo (E3) в текущем году.

Напомним, E3 2020 была отменена в связи с пандемией COVID-19. Альтернативу привычному мероприятию организаторы найти не смогли — от идеи с онлайн-трансляциями партнёров пришлось отказаться.

Ещё в апреле 2020 года в Entertainment Software Association обещали, что E3 2021 станет переосмыслением выставки: теперь выяснилось, что речь о полностью цифровом мероприятии.

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня. В ESA планируют устроить несколько двухчасовых пресс-конференций партнёров, церемонию награждения, «ночь превью» 14 июня и серию небольших трансляций от игровых издательств и стримеров.

Также ожидается, что партнёры ESA посредством облачных платформ предоставят журналистам доступ к демоверсиям своих игр, после чего эти ознакомительные издания выпустят и на традиционных цифровых площадках.

По всей видимости, в ESA готовят свой аналог фестивалям игр Steam

Впрочем, пока всё перечисленное выше ещё не гарантировано — планы ESA должны получить одобрение партнёров. Один из них (причём крупный), по данным Video Games Chronicle, уже отказался от участия в E3 2021.

В Entertainment Software Association утечку прокомментировали: подтверждать или опровергать информацию журналистов в компании не стали, но пообещали поделиться официальными подробностями в ближайшее время.



