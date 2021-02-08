Ubisoft планировала судиться с WB Interactive Entertainment за копирование Assassin\'s Creed в Middle-earth: Shadow of Mordor

Недавно стало известно, что Warner Bros. Interactive Entertainment запатентовала систему Nemesis из серии Middle-earth. На эту новость отреагировал аниматор Assassin's Creed Джонатан Купер (Jonathan Cooper). Он рассказал, что Ubisoft планировала подать в суд на WB Interactive Entertainment. По мнению французского издательства, в Middle-earth: Shadow of Mordor скопированы многие элементы Assassin's Creed, однако иск так и не был отправлен.

В личном микроблоге Джонатан Купер написал: «Это нахальный шаг [патент на Nemesis], учитывая, что системы передвижения и другие элементы пользовательского интерфейса [Middle-earth] были явно скопированы (без кражи кода) с Assassin's Creed. Ubisoft вела дело против Warner Bros. после анонса Shadow of Mordor, но издательство отговорили подавать иск из-за возможной отрицательной реакции».

По словам Джонатана Купера, попытка сделать элементы дизайна игры своей собственностью плохо влияет на индустрию. Сообщество могло бы выступить с критикой в сторону Ubisoft, поэтому компания не стала судиться с Warner Bros. Interactive Entertainment. А в ещё одном посте Купер, сославшись на аниматора из команды Middle-earth: Shadow of Mordor, рассказал о производстве игры. Оказывается, во время её создания Monolith Productions изучала анимации в Assassin's Creed с помощью обратного инжиниринга.



