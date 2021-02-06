Погружение в кошмарные грёзы: у ужастика In Nightmare для PS4 появился издатель

Издательство Maximum Games объявило, что выпустит сюжетный ужастик In Nightmare, который выйдет в этом году на PS4. Точная дата пока не называется, как ничего не сообщается и о возможности появления игры на других платформах. Проект сочетает скрытное прохождение с решением разнообразных головоломок.

In Nightmare посвящена мальчику, который в поисках последней надежды на любовь пытается спастись и преодолеть свои страхи. Закрыв сердце от реальности, главный герой погружается в глубокий сон и просыпается в кошмарном мире грёз.

Испытывая последствия разрушения семьи и переживая душевные муки, ребёнок ускользает от реальности в тёмный, причудливый мир, созданный из его собственных воспоминаний. Он отправляется в путешествие, чтобы осознать, что на самом деле таится внутри него. Воплощённые травмы прошлого обращаются в ужасающих монстров, которые стремятся держать героя в вечном кошмаре.

С помощью духа своей мечты мальчик сможет проскользнуть мимо врагов, преодолеть запутанные головоломки, принять страхи и раскрыть правду, чтобы очистить созданных им монстров и, наконец, пробудиться.

Дух также будет помогать в отвлечении монстров, обнаружении скрытых путей и предметов, а также в понимании предстоящих угроз. В процессе прохождения предстоит исследовать причудливый мир снов в поисках улик, дабы раскрыть правду о своей реальности и выбраться из западни.



