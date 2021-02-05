BioWare представила сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригинальными играми

BioWare представила сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригинальными играми

Вчера мы публиковали видео одного из пользователей, в котором он сравнил игры трилогии Mass Effect с грядущим переизданием Mass Effect Legendary Edition. Теперь студия BioWare выпустила официальные сравнения, которые нагляднее демонстрируют изменения и улучшения, реализованные прежде всего в первой части серии.

Как можно видеть в представленном ролике с джунглями на Вермайре, первая Mass Effect в ремастере получит новый пользовательский интерфейс, похожий на таковой в Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Более того, игра содержит новые эффекты освещения и ресурсы. Камера также кажется ближе к персонажу (так что есть надежда, что будет регулировка угла обзора).

Check out our website for a full screen comparison: https://t.co/w89HJsuiVN

Mass Effect (@masseffect) February 3, 2021

Кстати, на официальной странице Mass Effect Legendary Edition есть более наглядные интерактивные сравнения оригинальных игр с переизданием. Помимо приведённого видео на Вермайре, там также присутствует второй ролик и два скриншота, демонстрирующих изменения в качестве освещения и моделей. Кстати, и сам Шепард будет выглядеть куда лучше в переиздании (разработчики привели сравнения как женского, так и мужского персонажа):

I'm Commander Shepard and this is my favorite Commander Shepard on the...wait a minute... #MassEffect pic.twitter.com/6W7fsv9psy

Mass Effect (@masseffect) February 4, 2021

Mass Effect Legendary Edition получит улучшенное прицеливание и изменённый баланс оружия. Помимо поддержки 4K и HDR и улучшенных визуальных эффектов (модели, текстуры, шейдеры, освещение, глубина резкости и т. д. — прежде всего, в первой части), в играх будет более качественный звук, улучшенное управление отрядом и «Мако», усовершенствованные укрытия и боевая система в целом, а также общий редактор персонажей для всей трилогии. На ПК сборник получит улучшенную поддержку контроллеров и экранов 21:9, плюс добавят совместимость с DirectX 11 и упростят навигацию по пользовательскому интерфейсу.

BioWare представила сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригинальными играми

Переиздания будут отличаться рядом других особенностей: практически полным комплектом дополнений (за вычетом одного), отсутствием многопользовательского режима и даже изменёнными ракурсами камеры. Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК (в Steam и Origin), PS4 и Xbox One. Вместе с датой выхода коллекции Electronic Arts раскрыла и её системные требования.

BioWare представила сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригинальными играми


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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