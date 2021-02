BioWare представила сравнение Mass Effect Legendary Edition с оригинальными играми

Вчера мы публиковали видео одного из пользователей, в котором он сравнил игры трилогии Mass Effect с грядущим переизданием Mass Effect Legendary Edition. Теперь студия BioWare выпустила официальные сравнения, которые нагляднее демонстрируют изменения и улучшения, реализованные прежде всего в первой части серии.

Как можно видеть в представленном ролике с джунглями на Вермайре, первая Mass Effect в ремастере получит новый пользовательский интерфейс, похожий на таковой в Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Более того, игра содержит новые эффекты освещения и ресурсы. Камера также кажется ближе к персонажу (так что есть надежда, что будет регулировка угла обзора).

Кстати, на официальной странице Mass Effect Legendary Edition есть более наглядные интерактивные сравнения оригинальных игр с переизданием. Помимо приведённого видео на Вермайре, там также присутствует второй ролик и два скриншота, демонстрирующих изменения в качестве освещения и моделей. Кстати, и сам Шепард будет выглядеть куда лучше в переиздании (разработчики привели сравнения как женского, так и мужского персонажа):

