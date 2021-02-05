Bloober Team сейчас не планирует выпускать дополнения к The Medium, но может передумать

Bloober Team сейчас не планирует выпускать дополнения к The Medium, но может передумать

Хоррор The Medium от Bloober Team вышел 28 января 2021 года на ПК и Xbox Series X. Игра получила неоднозначный приём у прессы: одни журналисты её хвалили, а другие — изрядно критиковали. Тем не менее, она в первый же день успела окупиться, о чём сообщили разработчики. Фанаты проекта решили узнать, не захотят ли создатели закрепить успех выпуском дополнений. В ответ на это представители студии заявили, что в Bloober пока не планируют создавать добавки для The Medium.

Внимание: материал содержит несущественные спойлеры к сюжету игры.

Как передаёт портал TechRaptor, недавно Bloober Team провела сессию ответов на вопросы фанатов. На тему дополнений продюсер Яцек Зеба (Jacek Zieba) заявил: «На текущий момент у нас нет планов касательно дополнений. Сцена после титров была добавлена, чтобы прояснить ситуацию с Томасом, а не в качестве анонса DLC». В похожем ключе высказался ведущий дизайнер Bloober Team Войцех Пейко (Wojciech Piejko): «Сейчас мы не планируем выпускать дополнения, но жизнь научила меня никогда не говорить "никогда"».

Bloober Team сейчас не планирует выпускать дополнения к The Medium, но может передумать

Видимо, разработчики не исключают, что в будущем их решение по поводу дополнений к The Medium может измениться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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