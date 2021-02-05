Открытое бета-тестирование файтинга Guilty Gear: Strive пройдёт с 17 по 21 февраля на консолях PlayStation

Студия Arc System Works на официальном сайте серии файтингов Guilty Gear опубликовала расписание открытого бета-тестирования грядущей части — Guilty Gear: Strive.

Для тех, кто оформит или уже оформил предварительный заказ на Guilty Gear: Strive в PS Store, испытания начнутся 17 февраля. Всех остальных пустят ровно через сутки — 18 февраля.

С учётом раннего доступа для обладателей предзаказов «бета» Guilty Gear: Strive продлится четыре с половиной дня. Тестирование подойдёт к концу 21 февраля.

В рамках открытой «беты» участники смогут поиграть за 13 из 15 персонажей (Андзи Мито будет недоступен, а последний боец пока не представлен) в режимах Versus и Network, а также в тренировке и обучении.

Сообщается, что опробовать Guilty Gear: Strive в рамках анонсированной сессии смогут лишь владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5. Пользователям ПК придётся ждать полноценный релиз.

Как стало известно ранее, в Guilty Gear: Strive используется сетевой код Rollback, который, по словам разработчиков, «обеспечивает тот же уровень отзывчивости, что и в офлайн-матчах».

Guilty Gear: Strive поступит в продажу 9 апреля текущего года для PC (Steam), PS4 и PS5. Покупатели игры для консоли предыдущего поколения получат продвинутую версию для новой приставки Sony бесплатно.



