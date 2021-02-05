В Overwatch началось событие в честь лунного Нового года

Приближается китайский Новый год, и в соревновательном шутере Overwatch стартовало традиционное внутриигровое событие, призванное отметить наступление года Быка. Как обычно, пользователи будут получать праздничные декоративные предметы (как старые, так и новые), зарабатывать еженедельные награды и так далее.

Помимо традиционных двух режимов захвата флагов (обычного и быстрого), можно поучаствовать в новой аркадной «Охоте за головами». В нём предлагается зарабатывать очки, устраняя цели. Игрок, совершивший первое убийство за матч, становится целью, а остальные — охотниками. За устранение цели полагаются дополнительные очки, но после этого победитель сам становится следующей мишенью.

За победы в быстрой, соревновательной игре или в «Аркаде» еженедельно выдаются граффити, значки и праздничные облики: «Терракотовый медик» для Батиста, «Сякэ» для Маккри и «Гвардеец императора» для Жнеца. Также разработчики создали пять легендарных обликов: «Белая змея» для Роковой вдовы, «Дух быка» для Орисы, «Ккачхи» для Эхо, «Охотница на тигров» для Эш и «Пламя дракона» для Бастиона.

Можно также отметить три новых анимации лучших моментов матча: «Мерцающий бык» для Симметры, «Танец с веерами» для Эхо и «Финал» для D.Va. Помимо этого, подготовлен ворох новых граффити, значков, реплик и других косметических наград. Из праздничных контейнеров во время события обязательно выпадают тематические предметы этого года или прошлых лет. Также старые предметы можно купить со скидкой за очки.

Год Быка в Overwatch уже начался, а закончится 25 февраля. Игра доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Разработчики не так давно подтвердили, что следующий показ Overwatch 2 пройдёт на шоу BlizzConline в феврале.



