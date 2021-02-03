Блогер сделал трёхметровую PlayStation 5, которая весит больше 200 кг, стоит $70 тыс. и на ней можно играть

Вчера блогер с YouTube-канала ZHC выпустил видео, в котором показал самую большую PlayStation 5 в мире. Её он сделал под заказ и даже умудрился получить сертификацию от Книги рекордов Гиннеса. На это детище было потрачено целых $70 тыс.

Скриншот из видео ZHC

Что примечательно — это не просто какой-то макет, это самая что ни на есть полноценная PlayStation 5, на которой можно играть в игры. Правда, высота этого экземпляра составляет 3 метра, а вес 227 килограммов. Помимо приставки, команде ZHC также удалось сделать гигантский геймпад DualSence— и он тоже работает! Правда, для того чтобы управлять его стиками необходимо двигать их двумя руками.

На видео энтузиасты продемонстрировали процесс игры в Minecraft, а для того, чтобы дотянуться до курков этот геймпад необходимо полностью обхватить. Внутри этого DualSence установлен специальный контроллер для консолей, изначально предназначенный для людей с ограниченными возможностями. В течение видеоролика ZHC вместе со своей командой занимался раскраской корпуса своего детища — это был своего рода конкурс, в рамках которого блогер подарил 25 консолей PlayStation 5 своим подписчикам, а также детям. На раскраску корпуса художники потратили более 100 часов.

YouTube-канал ZHC имеет 19 млн подписчиков. Автор канала занимается съёмкой видеороликов, в которых он раскрашивает разные гаджеты, после чего разыгрывает их.



