Embracer Group объявила о слиянии с Gearbox и покупке Aspyr Media

Embracer Group объявила о слиянии с Gearbox и покупке Aspyr Media

Шведская холдинговая компания Embracer Group, которой принадлежит издательство THQ Nordic, на своём официальном сайте объявила о слиянии с двумя студиями и приобретении ещё одной.

Самая крупная из сделок Embracer Group касается The Gearbox Entertainment Company — $1,3 млрд. Из этой суммы $360 млн холдинг выплатит сразу, а оставшийся $1 млрд — в течение шести лет при условии выполнения Gearbox поставленных задач.

Студия-разработчик игр серии Borderlands станет седьмым самостоятельным подразделением Embracer и сохранит текущее руководство, включая сооснователя компании Рэнди Питчфорда (Randy Pitchford).

«Gearbox — одна из самых креативных и ценных инди-студий в мире. Мы верим, что ресурсы Embracer обеспечат значительный рост Gearbox на протяжении многих лет», — заявил гендиректор Embracer Group Ларс Вингефорс (Lars Wingefors).

Embracer Group объявила о слиянии с Gearbox и покупке Aspyr Media

Восьмой самостоятельной единицей Embracer, сохранившей своё руководство, станет Easybrain — «ведущий разработчик мобильных игр» с 750 млн загрузок и 12 млн ежедневных пользователей в 15 проектах.

Наконец, к Embracer в качестве автономной структуры под руководством Saber Interactive присоединится Aspyr Media — недавние слухи связывают техасское издательство с возвращением Star Wars: Knights of the Old Republic.

Напомним, в конце 2020 года Embracer Group приобрела 13 организаций, включая Flying Wild Hog (серия Shadow Warrior) и Snapshot Games (Phoenix Point), а также обратилась с аналогичными предложениями более чем к сотне разработчиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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