Разработчик Mass Effect Legendary Edition объяснил отказ от мультиплеера

Разработчик Mass Effect Legendary Edition объяснил отказ от мультиплеера

Ведущий художник BioWare по окружению и персонажам Кевин Мик (Kevin Meek) в интервью Game Informer объяснил, почему сборник Mass Effect Legendary Edition остался без мультиплеера третьей части.

Напомним, в состав Mass Effect Legendary Edition входят однопользовательские кампании первых трёх игр Mass Effect и свыше 40 загружаемых материалов к ним — от наборов брони и оружия до сюжетных дополнений.

По словам Мика, восстановление культовой трилогии для современных систем — процесс гораздо более трудоёмкий, чем представляют себе люди, и разработчикам приходилось расставлять приоритеты.

Разработчик Mass Effect Legendary Edition объяснил отказ от мультиплеера

Что касается конкретно сетевой составляющей Mass Effect 3, то её интеграция в сборник оказалась бы чересчур сложной для BioWare: команде пришлось бы прорабатывать многочисленные онлайн-системы и пересматривать экономику.

К тому же неразрешёнными оставались несколько важных вопросов: «Добавить пострелизную поддержку? А что насчёт людей, по сей день играющих в мультиплеер? Найти способ интегрировать кроссплей между PS3 и PS4?»

В итоге команда решила не тратить силы и время на мультиплеер. По крайней мере, Мик о содеянном не сожалеет: «Твёрдо убеждён, что мы выбрали вещи, которые большинство фанатов хотели бы видеть [в сборнике]».

Как стало известно вчера, Mass Effect Legendary Edition поступит в продажу 14 мая текущего года для PC (Steam, Origin), PlayStation 4 и Xbox One. Предварительные заказы уже стартовали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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