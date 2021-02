Крупное межсезонное обновление для Fall Guys: Ultimate Knockout станет доступно для загрузки уже сегодня

Разработчики из студии Mediatonic в официальном микроблоге своей многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout анонсировали дату выхода обещанного межсезонного обновления.

Как было объявлено, stop it with the yeets name it anything else just don’t include the word yeet please I’m begging you (именно так называется патч) станет доступен для загрузки уже сегодня, 2 февраля.

Вдобавок к дате выхода заплатки создатели Fall Guys: Ultimate Knockout также обнародовали четыре скриншота предстоящего контентного обновления. Ознакомиться с изображениями можно в галерее ниже.

Скриншоты межсезонного обновления Fall Guys: Ultimate Knockout

Напомним, предстоящая заплатка принесёт с собой в Fall Guys: Ultimate Knockout совершенно новый уровень (первый тизер) и более 40 вариаций уже существующих, а также дополнительный DLC-набор.

Кроме того, с выходом межсезонного патча в обычном магазине Fall Guys: Ultimate Knockout ожидается появление прежде ограниченных по времени доступности костюмов: например, гуся из Untitled Goose Game, Годзиллы и Соника.

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа 2020 года на PC (Steam) и PlayStation 4. К 30 сентября продажи одной только Steam-версии превысили 10 млн копий, а на PlayStation игра стала самой скачиваемой в истории PS Plus.

Ранее издательство Devolver Digital опровергло распространённую Instagram-аккаунтом Xbox Game Pass информацию о включении Fall Guys: Ultimate Knockout в каталог подписного сервиса.