Слухи: FromSoftware расскажет новости об Elden Ring в ближайшие месяцы

По словам журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), вскоре должны появиться новости об Elden Ring. Напомним, что это игра от создателей Dark Souls, которая разрабатывается совместно с писателем Джорджем Р. Р. Мартином (George R. R. Martin).

Поклонники жанра и прошлых проектов студии FromSoftware уже заждались новых подробностей ролевого экшена Elden Ring. Возможно, скоро они получат то, чего столь сильно желают. Отвечая в Twitter на сообщение инсайдера @Nibellion о его нездоровой страсти к игре, Джефф Граб написал, что скоро график «полетит на Луну».

Should soon go to the moon?

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 28, 2021