Слухи: FromSoftware расскажет новости об Elden Ring в ближайшие месяцы

По словам журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), вскоре должны появиться новости об Elden Ring. Напомним, что это игра от создателей Dark Souls, которая разрабатывается совместно с писателем Джорджем Р. Р. Мартином (George R. R. Martin).

Поклонники жанра и прошлых проектов студии FromSoftware уже заждались новых подробностей ролевого экшена Elden Ring. Возможно, скоро они получат то, чего столь сильно желают. Отвечая в Twitter на сообщение инсайдера @Nibellion о его нездоровой страсти к игре, Джефф Граб написал, что скоро график «полетит на Луну».

Should soon go to the moon? — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 28, 2021

Следом Грабб добавил, что новости могут появиться в течение двух месяцев. Он не знает конкретную дату, а лишь слышал «кое-что от разных людей».

Компания Bandai Namco Entertainment и студия FromSoftware редко делятся подробностями предстоящей игры, но периодически случаются утечки. В прошлом месяце в Сети появилось два концепт-арта проекта, на одном из которых было обнаружено сходство с художественным стилем популярного ролевого экшена Bloodborne от той же студии FromSoftware. А позже художник, работавший над трейлером Elden Ring, выложил не использованный в дебютном ролике материал.

Официально Elden Ring была представлена на выставке E3 2019. Разработка игры была начата в 2017 году после релиза дополнения Dark Souls III: The Ringed City. Действие проекта разворачивается в мире, совместно придуманном гейм-дизайнером FromSoftware Хидетакой Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) и писателем «Песни льда и пламени» (она же «Игра престолов») Джорджем Р. Р. Мартином.



