«Забудьте о Bayonetta 3»: Хидеки Камия хочет сделать сюрприз поклонникам серии

«Забудьте о Bayonetta 3»: Хидеки Камия хочет сделать сюрприз поклонникам серии

Прошло уже почти 4 года с тех пор, как Bayonetta 3 была анонсирована для Nintendo Switch. Никаких больших новостей после этого не последовало, хотя Platinum Games не раз заверяла, что разработка игры продвигается гладко. Теперь же старший вице-президент студии Хидеки Камия (Hideki Kamiya) говорит забыть о Bayonetta 3.

Но на самом деле он, скорее, отшутился.

«На самом деле, мы не можем сказать. Но… сейчас январь. Мы должны что-то рассказать, верно? Думаю, можно с уверенностью ожидать, что что-то выйдет наружу. Я к тому, что до конца года ещё далеко, — ответил Камия в интервью VGC на вопрос о Bayonetta 3. — Я понимаю, что это сводит фанатов с ума! В свете этого я бы посоветовал вам взять и забыть о Bayonetta 3. Тогда, когда что-то, наконец, произойдёт, это будет приятным сюрпризом, не так ли?»

Ранее в этом месяце Хидеки Камия сказал нечто похожее: Platinum Games надеется, что сможет поделиться информацией о Bayonetta 3 в этом году.

Помимо Bayonetta 3, студия Platinum Games работает над экшеном Babylon’s Fall для Square Enix и собственноручно финансируемой Project G.G. Также Камия обмолвился, что команда занимается и другими проектами, которые пока не были анонсированы. Напомним, что на сайте инициативы Platinum 4 до сих пор осталась горящая звезда — ещё одно объявление, которое пока не сделано.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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