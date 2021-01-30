В GeForce Now появилась поддержка браузера Chrome

Компания NVIDIA добавила поддержку браузера Chrome в игровой потоковый сервис GeForce Now. Об этом пишет Engadget. Официальная поддержка сервиса появилась с выходом обновления 2.0.27, но пока на стадии бета-тестирования.

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Это означает, что пользователям Chrome теперь не требуется устанавливать специальное приложение GFN. Кроме того, разработчики упростили процесс добавления новых игр на рабочий стол, добавили поддержку устройств на базе процессора Apple M1 и многое другое. Разработчики подчеркнули, что сервис «может работать» и на других платформах, но официально они пока не поддерживаются.

По данным аналитиков, Chrome является самым популярным браузером среди владельцев ПК. Он используется на 64,1 % устройств. Он также остаётся лидером на мобильных платформах с показателем в 61 %.

GeForce Now отличается от большинства конкурентов тем, что в нём не обязательно покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с GFN свою учётную запись в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать проекты из соответствующих библиотек в потоковом сервисе. Сейчас компания работает над поддержкой магазина GOG от CD Projekt.



