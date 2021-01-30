Анимационный сериал Netflix продолжит сюжет современной трилогии Tomb Raider

Анимационный сериал Netflix продолжит сюжет современной трилогии Tomb Raider

Компании Netflix и Legendary Pictures объявили о разработке анимационного сериала по мотивам видеоигровой франшизы Tomb Raider. История шоу будет посвящена приключениям Лары Крофт после событий трилогии перезагрузки Tomb Raider, выпущенной в период с 2013 по 2018 год.

Сценаристом сериала выступит Таша Хо (Tasha Huo), которая стоит за Blood Origin — приквелом The Witcher от Netflix. Она также заняла кресло исполнительного продюсера вместе с Джейкобом Робинсоном (Jacob Robinson), президентом производственной компании Tractor Pants, специализирующейся на анимации.

Кроме них исполнительными продюсерами числятся трое человек из DJ2 Entertainment, снявшей кинокартину «Соник в кино».

Анимационный сериал Netflix продолжит сюжет современной трилогии Tomb Raider

Дата выхода сериала пока что не была названа.

Напомним, что серией Tomb Raider занимается компания Square Enix и студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Трилогия игр рассказывает о приключениях охотницы за сокровищами Лары Крофт, которая находит зацепки о местоположении древних реликвий и отправляется на их поиски. Но достичь своей цели ей пытается помешать преступная группировка «Троица», которая гоняется за сокровищами, чтобы заполучить деньги и власть. Последней частью серии стала Shadow of the Tomb Raider, в которой Лара Крофт пытается предотвратить конец света.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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