В Fortnite запретят определённые сочетания цветов при использовании супергеройских обликов Boundless

В Fortnite запретят определённые сочетания цветов при использовании супергеройских обликов Boundless

Разработчики Fortnite исправят супергеройский набор Boundless, запретив использовать некоторые комбинации цветов, так как они давали преимущество во время матча. Дело в том, что при сочетании определённых оттенков костюм сливался с окружающей средой, затрудняя обнаружение игрока. Изменения будут внесены в заплатке 15.30, выход которой ожидается на следующей неделе.

Данное исправление станет ответом на многочисленные жалобы пользователей, которые сообщали об этой лазейке. Проблема долгое время оставалась без внимания со стороны разработчиков, и поклонники уже не надеялись на положительный исход. Напомним, что косметический элемент Boundless Superhero был добавлен в королевскую битву со второй главой четвёртого сезона.

В Fortnite запретят определённые сочетания цветов при использовании супергеройских обликов Boundless

При установке полностью чёрного или белого цветов костюма вкупе с освещением в определённых областях карты игроки могли сливаться с окружением, оставаясь незамеченными. В будущем обновлении авторы скорректируют настройки облика, запретив одновременно использовать одинаковые основной и дополнительный тона.

Вместе с тем будут внесены незначительные изменения и в освещение некоторых областей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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